نائب: فؤاد حسين أهدر ثروات العراق على كردستان وكثير من النواب لن يسمحوا ببقائه

2020/04/20 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الاثنين، أن كثير من النواب يرفضون التجديد لفؤاد حسين في إدارة وزارة المالية، متهما إياه بتبديد ثروات العراقيين على إقليم كردستان.وقال الكلابي لـ /المعلومة/ إن “وزير المالية فؤاد حسين لم يكن وزيرا للشعب العراقي وانما يمثل الاقليم ومصالحه، لأنه استغل وظيفته في مخالفة القوانين المالية […]

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