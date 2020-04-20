المثنى تسجل ٧ إصابات جديدة بكورونا

2020/04/20 | 18:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت خلية الأزمة في المثنى، اليوم الإثنين ، عن تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات إلى ٤٥ حالة من ضمنها ٣٠ حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.وذكر الناطق باسم الخلية محمد حاجم، إن تلك الحالات السبعة الجديدة جميعها من سكنة قضاء الهلال وتعود لملامسين لمصابين سابقين.وأشار […]

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