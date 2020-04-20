كوادر المشروع الوطني العراقي توزع سلال غذائية في الجانب الأيمن من الموصل

2020/04/20 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برعاية الشيخ جمال الضاري الامين العام للمشروع الوطني العراقي .

قامت كوادر المشروع الوطني العراقي مكتب نينوى بتوزيع سلال غذائية على العوائل المتعففة والنازحة في مناطق، الزنجيلي، وحي الرسالة، ورأس الجادة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وتهدف هذه الحملة لمساعدة تلك العوائل على تجاوز الظروف المصاحبة لإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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