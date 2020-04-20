الشرطة الاتحادية تعثر على عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الحويجة

2020/04/20 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الاتحادية، العثور على مضافتين تابعيتين لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة.

وأشار مصدر أمني إلى تمكن قوة من الشرطة الاتحادية، من العثور على مضافتين تحتويان كمية من الافرشة والأغذية والملابس، المستخدمة من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، فيما تمكنت القوة من ضبط عدد من العبوات الناسفة وأربع قنابر هاون من مخلفات التنظيم في المنطقة التابعة لمحافظة كركوك.

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