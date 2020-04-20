مجلس الوزراء يرد على شائعات رواتب الموظفين في “الفيسبوك”

2020/04/20 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، انها لم تخطط بأتجاه اية تغييرات في سلم رواتب موظفي الدولة.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين”.ودعا البيان “وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى […]

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