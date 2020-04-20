2020/04/20 | 18:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء تسويق الحنطة في المثنى وسط مطالبات بصرف المستحقات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 18:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تسويق الحنطة في المثنى وسط مطالبات بصرف المستحقات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تسويق الحنطة في المثنى وسط مطالبات بصرف المستحقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).