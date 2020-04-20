2020/04/20 | 18:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة مسجد الكوفة في محافظة النجف الاشرف بالعراق، الاثنين، استجابتها لخلية الأزمة واغلاق المسجد جزئيا بدءا من يوم غد الثلاثاء....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: أمانة مسجد الكوفة تقرر اغلاقه بشكل جزئي بدءاً من يوم غد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: أمانة مسجد الكوفة تقرر اغلاقه بشكل جزئي بدءاً من يوم غد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).