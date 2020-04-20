استخبارات الحشد تسهم بقتل 10 دواعش في صلاح الدين

2020/04/20 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل 10 دواعش في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “استخبارات الحشد الشعبي واللواء 35 بالتعاون والتنسيق مع القوة الجوية العراقية ووكالة الاستخبارات تمكنت، اليوم، من تدمير مضافة مهمة لتنظيم داعش الإرهابي في في منطقة الزلاية بالقرب من مكيشيفة بمحافظة […]

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