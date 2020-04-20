هيئة الاعلام والاتصالات تتابع جودة شبكات الهاتف في الديوانية

2020/04/20 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن قيام كوادرها بمتابعة جودة خدمات الهاتف النقال في محافظة الديوانية بعد تلقيها شكاوى من قبل المواطنين.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين على الرقم المجاني 177 باشرت الكوادر المتخصصة في هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط بإجراء جولة فحص لجودة خدمات شركات الهاتف النقال (زين، اسيا، كورك) في مدينة الديوانية".وأضافت ان "الفريق الفني تابع وفق الاحداثيات شكاوى المواطنين على الخدمات المقدمة لهم خلال فترة الحجر الصحي في جميع مناطق الديوانية"، مؤكدة "إلزام شركات الهاتف النقال بضرورة تقديم أفضل خدمات الاتصالات للجيلين الثاني والثالث (2G ،3G)".وبينت أن "كوادر الهيئة تتابع بدقة كل الشكاوى التي ترد للهيئة عن طريق الرقم المجاني 177"، موضحة "معالجة عدد من المشاكل الفنية مباشرة بالتنسيق مع شركات الهاتف النقال".

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