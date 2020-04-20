تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المثنى

2020/04/20 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة المثنى، محمد حاجم مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال حاجم في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "سبع إصابات جديدة تم تسجيلها في قضا الهلال، لملامسين لأشخاص مصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات إلى ٤٥ حالة من ضمنها ٣٠ حالة شفاء وحالة وفاة واحدة".وأكد أنه "تم نقل الحالات إلى ردهة العزل الصحي للبدء بإجراءات علاجهم فيما ستباشر دائرة الصحة بإجراء المسح الميداني وأخذ العينات من أهاليهم للتأكد مما إذا كان هناك إصابات أخرى".

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