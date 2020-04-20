اتروشي: خلال 24 ساعة ستخلو المستشفيات في دهوك من المصابين بكورونا

2020/04/20 | 18:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك فرهاد اتروشي يوم الاثنين ان المحافظة ستخلو من المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ولكن هذا لا يعني زوال خطر الفيروس لانه لا يزال موجودا في اقليم كوردستان والعراق والعالم بأسره.

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