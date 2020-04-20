عضو بالامن النيابية يحدد 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش في نيسان

2020/04/20 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش خلال شهر نيسان في 4 محافظات.

وقال عليوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار والموصل شهدت خلال نيسان الجاري تحركا واضحا لخلايا تنظيم داعش الارهابي من خلال شن هجمات ارهابية ادت الى سقوط عدد من الضحايا".

واضاف،ان "ضعف الحكومة باعتبارها حكومة تصريف اعمال بالاضافة الى وجود خلل في الاجهزة الامنية لعدم وجود الرقابة والمحاسبة في حال التقصير، فضلا عن استمرار تدفق خلايا داعش من الحدود السورية والسعودية، هذه الاسباب تجمعت لتزيد من تحركات داعش في الاونة الاخيرة".

ودعا عليوي الى"ضرورة معالجة ملف الحدود وانهاء ملف تدفق الارهابيين من دول الجوار وتعقب خلايا داعش وانهاء وجودها في المناطق التي تنشط بها الخلايا النائمة في المحافظات".

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس اركان البيشمركة اللواء، قارمان كمال، الاثنين(20 نيسان 2020)، من انفلات أمني بسبب ازدياد نشاط داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال كمال لـ(بغداد اليوم)، إن "خطر داعش في المناطق المتنازع عليها يتزايد بشكل كبير في محافظات ديالى وكركوك، وقد شخصنا هذا الخلل أكثر من مرة وقدمنا تقارير لبغداد بهذا الشأن".

واضاف أن "قوات البيشمركة تنتظر تحركا حاسما من قبل القوات المشتركة العراقية، قبل انفلات الامن بشكل كبير".

وتابع أن "داعش يفرض الإتاوات في عدد من القرى والمناطق جنوبي كركوك"، داعيا إلى "ضرورة التنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة وقوات التحالف الدولي للقضاء على التنظيم المتطرف قبل توسع نفوذه وخروج الوضع الامني عن السيطرة".

بغداد اليوم- كردستان

حذر نائب رئيس اركان البيشمركة اللواء، قارمان كمال، الاثنين(20 نيسان 2020)، من انفلات أمني بسبب ازدياد نشاط داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال كمال لـ(بغداد اليوم)، إن "خطر داعش في المناطق المتنازع عليها يتزايد بشكل ك

بغداد اليوم- ذي قار

كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الإثنين (20 نيسان 2020)، عن إعدادها خطتين أمنيتين لشهر رمضان المقبل، وخلال فترة حظر التجوال الجزئي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة المحافظة، العقيد فؤاد كريم، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، بياناً بشأن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "أحد مقاتلي لواء المشاة التاسع عشر، استشهد، بعد تعرض من قبل عناصر إرهابية في قرية المحبوبية ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالامن النيابية يحدد 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش في نيسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالامن النيابية يحدد 3 اسباب رئيسية وراء تزايد هجمات داعش في نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).