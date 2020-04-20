2020/04/20 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبهة النجيفي تشدد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تمهّد للانتخابات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة النجيفي تشدد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تمهّد للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة النجيفي تشدد على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تمهّد للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).