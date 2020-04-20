واسط تدعو الشركات والمقاولين لاستئناف أعمالهم غداً

2020/04/20 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطدعت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاثنين، جميع الشركات والمقاولين إلى استئناف أعمالهم في مشاريع المحافظة ابتداء من يوم غد الثلاثاء.وذكر محافظ واساط محمد جميل المياحي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ذلك يأتي منعا لاندثار هذه المشاريع في المحافظة”.وأشار الى ان “الحكومة المحلية تتعهد بتقديم كافة التسهيلات لهم”، […]

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