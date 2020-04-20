الزراعة تعلن انطلاق موسم تسويق الشعير العلفي وتكشف عن حالة لم تحصل منذ عشرات السنين

2020/04/20 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، انطلاق موسم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم الحالي في جميع مواقع الاستلام في المحافظات وحسب الجاهزية.وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الوزير صالح الحسني وجه شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور بفتح مواقعها في المحافظات المعنية […]

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