الخارجية: رحلة استثنائية على متنها 154 عراقياً غادرت من عمان إلى بغداد

2020/04/20 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، مساء اليوم الاثنين، عن مغادرة رحلة استثنائية على متنها 154 عراقيا من العاصمة الاردنية عمان، متوجهة إلى مطار بغداد الدولي.وقال الصحاف في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "غادرت الرحلة الاستثنائيّة الأولى لهذا اليوم من عمان إلى بغداد، وعلى متنها 154 عراقيا عالقون في في الأردن".يذكر ان وزارة الخارجية تعمل بالتعاون مع وزارة النقل وسلطة الطيران المدني لاعادة العراقيين العالقين في الخارج في ظل أازمة كورونا.

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