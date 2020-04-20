الحكمة يفوض الكاظمي في اختيار كابينته الوزارية

2020/04/20 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم تيار الحكمة، نوفل ابو رغيف، مساء اليوم الاثنين، عن موقف تياره الداعم لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وتأييده لحكومته.وقال ابو رغيف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "يؤكد تيار الحكمة الوطني موقفه الداعم لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وتأييده لها وتفويضه الكامل لرئيسها باختيار فريقه المأمول، وتشكيل كابينته الوزارية بما يخدم مصلحة البلاد ويعالج الأزمات ويلبي هواجس المواطنين".وأضاف "وإذ نؤكد موقفنا هذا فإننا ننفي جميع التكهنات والمقولات التي يطلقها البعض بخلاف ذلك، آملين من الجميع دوام التكاتف والتآزر للمضي قدماً ومسابقة الزمن لإنجاز المهام الوطنية الموكلة لهذه الحكومة".

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