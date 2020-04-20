نتائج العملية الأمنية للحشد الشعبي في ديالى

2020/04/20 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من فتح طريق بطول 250 مترا وتفكيك عبوة ناسفة وتفجير أخرى خلال العملية الأمنية التي انطلقت اليوم في قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي المتمثلة بالالوية 4 و و24 و23، وفوج نداء المرجعية، و الصنوف الساندة من

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