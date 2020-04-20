امانة بغداد: اصلاح كسر انبوب ماء عملاق في مدينة الصدر

2020/04/20 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين.



عن تمكن ملاكاتها في دائرة بلدية الصدر الثانية ودائرة ماء بغداد، من صيانة كسر انبوب ماء عملاق ضمن قطاع 20 في مدينة الصدر شرق بغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الكوادر الهندسية والفنية في الامانة تمكنت من صيانة الكسر الحاصل في احد الانابيب الناقلة للماء الصافي والذي يغذي مناطق متعددة من مدينة الصدر وبقطر 700 ملم وعمق 3 امتار تحت الارض، حيث تم اصلاح الكسر في اقل من ساعتين ومن دون ايقاف الضخ لضمان وصول الماء الى المواطنين اثناء العمل".

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