2020/04/20 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل..أكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في بابل، الاثين، أن السجون الاصلاحية ومراكز الاحتجاز في المحافظة لم تسجل اية إصابة بفيروس كورونا، فيما تخضع لعمليات تعفير وتعقيم بشكل مستمر.وقال مدير المكتب أحمد العطار لـ /المعلومة/ إن “إدارات السجون الاصلاحية واماكن الاحتجاز في بابل لم تسجل اية اصابة بفيروس كورونا منذ بداية الازمة ولغاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: سجون بابل لم تسجل أية إصابة بكورونا لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: سجون بابل لم تسجل أية إصابة بكورونا لغاية الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).