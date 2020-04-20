إخفاق تركي في ليبيا وأعداد القتلى السوريين في ازدياد

2020/04/20 | 19:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات المشير «خليفة حفتر» الليبية، عن مقتل تسعة عناصر آخرين من الجنسية السورية، على جبهات #طرابلس، ليرتفع عدد القتلى إلى نحو 199 مقاتلاً يتبعون لفصائل (لواء المعتصم، فرقة السلطان مراد، لواء صقور الشمال، الحمزات،…

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