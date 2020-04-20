 بنسبة (75 %): العراق بخفّض استيراد الكهرباء من إيران

2020/04/20 | 19:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيراً، يبدو أن #العراق سيبتعد عن استيراد الكهرباء من #إيران تدريجياً، إذ قالت #وزازة_الكهرباء العراقية، إنها خفّضت الطاقة المستوردة من إيران بنسبة (75 %)، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج.الناطق الرسمي باسم الوزارة، “أحمد…

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