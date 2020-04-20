الحشد الشعبي يرفع عبوة (سي فور) معدة للتفجير جنوب سامراء

2020/04/20 | 19:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من هندسة ميدان في اللواء ٤١ بالحشد الشعبي، الاثنين، من رفع عبوة ناسفة على شكل جلكان C4 معدة للتفجير جنوب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من هندسة ميدان في اللواء ٤١ بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، رفع عبوة ناسفة على شكل جلكان C4 من مخلفات “داعش” معدة

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