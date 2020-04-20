الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير في مدينة الحرية ببغداد

2020/04/20 | 19:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير في مدينة الحرية بالعاصمة بغداد وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا.ورافقت الحملة مديرية الإعلام لبث الوعي والإرشاد عبر الإذاعة الجوالة ومديرية الأمن لغرض تنسيق عمل الكوادر.

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