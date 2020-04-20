الحشد الشعبي يبادر بنقل مادة الكلور السائل من جامعة البصرة الى قضاء المدينة

2020/04/20 | 19:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت ممثلية تشكيل العتبة العلوية بالحشد الشعبي في محافظة البصرة، الاثنين، بنقل مادة الكلور السائل من جامعة البصرة إلى قضاء المدينة .وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه بعد تضافر جهود الجميع للحد من وباء كورونا وبمبادرة طيبة من رئيس جامعة البصرة وبدعم من شركة جداول الفرات ، بادرت ممثلية التشكيل

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