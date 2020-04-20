نائب: جميع المرشحين للحقائب الوزارية متحزبين من الصف الثاني

2020/04/20 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد تيار الحكمة، الاثنين، ان جميع الشخصيات المرشحة من قبل الكتل السياسية لحكومة الكاظمي هم من المتحزبين، مشيرا الى انه تم اختيار متحزبين من الصف الثاني لمنع الضجة الاعلامية التي قد تطالهم.وقال النائب عن الحكمة اسعد المرشدي لـ/المعلومة/ ان “المرشح المكلف مصطفى الكاظمي لم يتسلم اي مرشح مستقل لكابينته الوزارية من الكتل السياسية”.[…]

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