خلال أيام.. مستخدمو واتساب على موعد مع “تحديث ثوري”

2020/04/20 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةمن المنتظر أن يطلق تطبيق “واتس آب” للتراسل الفوري، تحديثا ثوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.ووفق ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطاني، التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات “زووم” و”فايس تايم” و”هاوس بارتي”.وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر […]

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