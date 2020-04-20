ارتفاع إصابات كورونا في العراق اليوم الاثنين 20 نيسان 2020

2020/04/20 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تدعو الوزارة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى وإن رفع الحظر جزئيا وتطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية.– تم فحص (٢٩٠٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٩٠٥٥).[…]

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