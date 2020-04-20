وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم تسويق محصول الشعير العلفي في المحافظات

2020/04/20 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة صالح الحسني ، اليوم الاثنين، انطلاق موسم تسويق محصول الشعير العلفي للموسم الحالي في جميع مواقع الاستلام في المحافظات وحسب الجاهزية.

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