2020/04/20 | 19:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الوجبة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الوجبة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية للعراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الوجبة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).