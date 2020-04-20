اوقاف كوردستان: خلال يومين سيتم البت بموضوع فتح المساجد

2020/04/20 | 19:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسجد جليل خياط في اربيل

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