خلال 24 ساعة .. العراق يعلن 35 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 34 حالة

2020/04/20 | 19:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين عن تسجيل 35 اصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 34 حالة سابقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه تم فحص (٢٩٠٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٩٠٥٥).

واضاف البيان مختبرات الوزارة لهذا اليوم سجلت (٣٥) أصابة في العراق موزعة كالاتي:

بغداد/ الرصافة: ١٢، بغداد / الكرخ: ١، النجف الأشرف: ١، البصرة: ١٢، ذي قار : ١

المثنى: ٨، مؤكدا عدم تسجيل وفيات.

واشار البيان الى الشفاء: ٣٤ حالة ، وكما يأتي، بغداد/ الرصافة: ١٣، بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب : ٤، النجف: ٣، السليمانية: ٤، البصرة : ٥، واسط: ٣.

ونوه البيان الى ان مجموع الأصابات : ١٥٧٤ اصابة فيما بقيت الوفيات على ما هي عليه ٨٢ حالة وفاة، مشيرا الى ان مجموع حالات الشفاء وصلت الى ١٠٤٣ حالة.

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