الحظر الجزئي.. الديوانية تحدد آلية العمل في دوائرها وتعتمد نظام الزوجي والفردي بحركة المركبات

2020/04/20 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

حددت محافظة الديوانية، الاثنين آلية العمل في دوائرها الحكومية خلال فترة الحظر الجزئي، فيما أكد مدير مرور المحافطة باعتمادي نظام الزوجي والفردي لسير المركبات في الشارع.

وقالت خلية الازمة في الديوانية ببيان رسمي تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجتمعت هذا اليوم برئاسة المحافظ زهير الشعلان ونتج عنه الإعلان عن لجنة إغاثة المتعففين، يشرف عليها رئيس غرفة التجارة وعدد من وجهاء الديوانية، لجمع التبرعات من الموظفين او الميسورين او أي مواطن يرغب في دعم الأسر المعففة التي تضررت جراء إجراءات حظر التجوال خلال الأزمة".

وأضاف البيان، أن "الخلية خولت مدراء الدوائر الحكومية من تقدير الحالة لدوام موظفيهم على أن لا تتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة، لانجاز معاملات المواطنين، عدا الأجهزة الأمنية والصحة والدوائر الخدمية تماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية الصادرة يوم أمس".

وأوضح ، أن "توجيها صدر عن الخلية لدائرة التنفيذ لتوزيع مستحقات المواطنين بالوصول الى منازلهم باعتماد قواعد البيانات المخزنة لديهم"، مشيرا الى أن "تقسيم أيام الأسبوع بين الوحدات الإدارية في دوائر التسجيل العقاري والضريبة والتقاعد، لضمان عدم تزاحم المراجعين فيها".

وأكد رئيس خلية الأزمة زهير الشعلان، بحسب البيان على أن "الدوام الرسمي في الدوائر خلال شهر رمضان سيكون من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، فيما سيطبق حظر التجوال من السادسة صباحا حتى السابعة مساءا، بحسب تعليمات خلية الأزمة المركزية".

من جهتها قال الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة، ومدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي، إن "توجيها صدر الى مديرية الدفاع المدني والدوائر والمؤسسات الحكومية لتعفير المباني الخاصة بها، وعدم السماح لأي مواطن بالمراجعة ما لم يلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة بارتداء قفازات الأيدي والكمامات".

وشددت الحسناوي، على ضرورة، "توزيع عبوات التعقيم والمطهرات على جدران المستشفيات والمؤسسات الصحية".

بالمقابل أكد قائد شرطة الديوانية، العميد حيدر حسن منخي، على "تشديد عمل السيطرات الخارجية ومداخل المدن، وعدم السماح بالدخول الى المحافظة الا للضرورة القصوى".

وتابع منخي، أن "سيارات الأجرة والخصوصي عدا سيارات النقل والشاحنات ستعتمد الية الأرقام (الزوجية والفردية)، في حركتها، مع عدم السماح لباصات نقل الركاب بالتنقل لضمان سلامة وصحة المواطنين".

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