الصحة العراقية تسجل ارتفاعاً جديداً اليوم بعدد المصابين بكورونا

2020/04/20 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين (20 نيسان 2020)، تسجيل ارتفاع جديد اليوم بعدد المصابين ب...





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