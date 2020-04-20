لاعب نادي توتنهام سون يبدأ خدمته العسكرية مع بلاده

2020/04/20 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية بدأ الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام الإنجليزي خدمته العسكرية مع بلاده، مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب فيروس كورونا.سون حظى بتقليص مدة الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة شهر بدلا من عامين بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بدورة الألعاب الآسيوية 2018.وقرر سون بالاتفاق مع توتنام استغلال حالة توقف النشاط الكروي في إنجلترا، لكي يُنهي خدمته العسكرية.ويقضي سون صاحب الـ 27 عاما خدمته العسكرية في وحدة لمشاة البحرية في جزيرة جيجو ولمدة 3 أسابيع، وفقا لوكالة يونهاب الكورية للأخبار.وسيبقى سون في المخيم حتى الثامن من شهر مايو المقبل، لتنتهي بعدها فترته في التجنيد.ويستمر التدريب لمدة 4 أسابيع للجيش ولكن 3 أسابيع لمشاة البحرية والقوات البحرية.

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