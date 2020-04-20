تمديد غلق المراقد الدينية في إيران بسبب كورونا

2020/04/20 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن رئیس دائرة رئاسة الجمهوریة الايرانية، محمود واعظي، عن تمدید قرار اللجنة الوطنیة لمكافحة کورونا حول وقف الزیارات للمراقد المقدسة ومقامات الاولیاء الصالحین في انحاء البلاد الی 4 مایو آيار القادم.

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