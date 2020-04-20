ديالى تحقق أعلى معدلات انتاج للحنطة منذ 2003 بأكثر من 300 الف طن

2020/04/20 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاثنين، بان معدلات الانتاج لمحصول الحنطة للموسم الحالي ستكون الاعلى منذ 2003.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لـ /المعلومة/، إن “معدلات الانتاج لمحصول الحنطة للموسم الحالي ستكون هي الاعلى بعد 2003 وستصل وفق القراءات الميدانية الى اكثر من 300 الف طن”.واضاف التميمي، أن “ديالى […]

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