التعليم توجه مؤسساتها بتهيئة مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي 

2020/04/20 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي إن وزارة التعليم وجهت الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي من خلال تهيئة قاعة واحدة على الاقل تضمن خلق بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة […]

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