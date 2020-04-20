بالوثائق.. محافظة بغداد توجه مكاتبها وأقسامها بالعمل بتعليمات خلية الازمة

2020/04/20 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه الحكومة المحلية للعاصمة بغداد، اليوم الاثنين، جميع المكاتب والأقسام التابعة لها والوحدات الإدارية بالالتزام بالتوصيات الواردة بشأن الوقاية من كورونا، وإجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال.

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