الصحة تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/04/20 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الاثنين، عن توثيق 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي حالة وفاة بالمرض.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم فحص 2908 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 59 ألفاً و55 نموذجاً".وبينت "سجلت المختبرات لهذا اليوم 35 إصابة في العراق موزعة كالتالي: 12 إصابة في جانب الرصافة، وواحدة في الكرخ ببغداد، و12 في البصرة، و8 في المثنى، وإصابة واحدة في كل من النجف وذي قار"، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.وأشارت إلى "شفاء 34 حالة، بواقع: 17 في جانب الرصافة، و2 في جانب الكرخ ببغداد، و5 في البصرة، و4 في السليمانية، و3 في كل من النجف وواسط"، مبينة أن "مجموع الإصابات بلغ 1574، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1043".ودعت الوزارة إلى "الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى وإن رُفع الحظر جزئيا وتطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية".

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