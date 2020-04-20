2020/04/20 | 19:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الديمقراطي يكشف حقيقة طلبه من الكاظمي اعادة استيزار الوزراء الكرد..طريقتان لاختيار المرشيحن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يكشف حقيقة طلبه من الكاظمي اعادة استيزار الوزراء الكرد..طريقتان لاختيار المرشيحن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يكشف حقيقة طلبه من الكاظمي اعادة استيزار الوزراء الكرد..طريقتان لاختيار المرشيحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).