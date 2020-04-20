بالفيديو،،أطباء يكرمون سائق تاكسي نقل مريض مجاناً

2020/04/20 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تلقى سائق أجرة في إسبانيا، استقبالاً حافلاً من قبل ملاكات مركز رامون إي كاجال دي مدريد في العاصمة الاسبانية.وقال ناشطون نشروا المقطع المصور، ان السائق نقل المرضى إلى المستشفى مجانًا بعدما تلقى مكالمة هاتفية لنقل المريض من المستشفى.ووصل السائق الى المستشفى وفاجأه الأطباء والممرضات بحفاوة بالغة، بالإضافة إلى مظروف من […]

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