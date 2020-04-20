الصحة تعلن الموقف اليومي من اصابات كورونا:بغداد والبصرة في الصدارة و34 حالة شفاء

2020/04/20 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى وإن رفع الحظر جزئيا وتطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية.وأعلن الموقف اليومي للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، عن “فحص (٢٩٠٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق”، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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