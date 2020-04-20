مدير صحة المثنى: نسبة الإنجاز في مستشفى الشهيد المهندس وصلت 90%

2020/04/20 | 19:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدير صحة محافظة المثنى عون هاني المالكي، الاثنين، بدور كوادر الحشد الشعبي في انشاء المستشفى الميداني الذي يحمل القائد الشهيد ابو مهدي المهندس لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مشيرا الى أن نسبة الإنجاز في المستشفى بلغت 90%.وقال المالكي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى على هامش تفقده المستشفى الميداني الذي يقوم

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