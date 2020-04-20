الموقف الوبائي الأخير قبل تخفيف حظر التجوال.. نداء إلى العراقيين

2020/04/20 | 20:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي اليومي الأخير قبل تطبيق الرفع الجزئي لحظر التجوال.

سجل العراق عشرات الإصابات الجديدة قبل ساعات من رفع حظر التجوال بشكل جزئي

ودعت الوزارة في بيان لها، يوم الإثنين 20 نيسان/أبريل، إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى وإن رفع الحظر جزئيًا وتطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية.

وأكد الوزارة، فحص 2908 نماذج جديدة في كافة المختبرات في العراق، ليرتفع مجموع النماذج التي جرى فحصها إلى 59 ألف و55 فحصًا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد.

كما بينت الوزارة، أن مختبراتها سجلت 35 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت بين بغداد والبصرة وذي قار والمثنى، دون تسجيل حالات وفاة، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء 34 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق، وفق بيان الوزارة، 1574 حالة إصابة مؤكد، وفيما توفي 82 شخصًا، تماثل إلى الشفاء 1043 شخصًا.

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