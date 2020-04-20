الأمن النيابية تعتزم طرح آلية لحصر السلاح أمام رئيس الوزراء

2020/04/20 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية طرح آلية لحصر السلاح امام رئيس الوزراء.

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