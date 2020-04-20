الصحة العراقية تعلن عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/20 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وفيما اشارت الى شفاء 34 اصابة، أكدت عدم تسجيل وفيات اليوم....

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