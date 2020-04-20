دهوك قاب قوسين أو أدنى من عودة الحياة الطبيعية

2020/04/20 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ادارة محافظة دهوك، يوم الاثنين، عن تسهيلات اخرى بفتح عدد من المحال التجارية والصناعية ما جعل المحافظة قاب قوسين أو أدنى من عودة الحياة الطبيعية.

وقالت خلية الازمة بمحافظة دهوك في بيان ورد لشفق نيوز ان "تسهيلات عدة بشأن تخفيف اجراءات حظر التجوال والتباعد الاجتماعي جرى اتخاذها تشمل فتح المنطقة الصناعية من الساعة ه صباحا وحتى ٣ عصرا وفتح محال بيع الكهربائيات والمواد المنزلية من الساعة ١٢ ظهرا الى ٤ عصرا".

واردفت ان "محال بيع الموبايلات تفتح من الساعة ٨ صباحا حتى ١٢ ظهرا وسوق بيع المواشي من ٥ صباحا حتى ٩ صباحا"، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات هي المرحلة السادسة من إجراءات عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.

وكان محافظ دهوك فرهاد اتروشي قد اعلن، يوم الاثنين ان المحافظة ستخلو من المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المقبلة، ولكن هذا لا يعني زوال خطر الفيروس لانه لا يزال موجودا في اقليم كوردستان والعراق والعالم بأسره.

وقال اتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان المحافظة ومنذ ظهور تفشي الفيروس في الاقليم سجلت 15 حالة اصابة تماثل 12 منها للشفاء التام، وما يزال ثلاثة اخرون يرقدون في المستشفيات اجريت الفحوصات لاثنين منهم وكانت سالبة وحالة اخرى متبقية خضعت للفحص الاولي وظهرت النتائج سالبة.

وتابع بالقول ان "المحافظة لاتستطيع إعلان الانتصار النهائي على الفيروس ولن تقيم اي مراسم بهذا المعنى وانما اعلنت اقامة نشاطات رمزية بعيدة عن التجمعات البشرية تقديرا لدور الكوادر الصحية والطبية والاجهزة الامنية في مرحلة فرض اجراءت الحجر الصحي ومعالجة المصابين واجراءات فرض حظر التجوال".

واشار المحافظ الى ان خطر الفايروس مازال قائما، مؤكدا ان الوضع الصحي للمحافظة افضل من المناطق الاخرى في الاقليم فيما يتعلق بفايروس كورونا.

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