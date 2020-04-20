خلو قضاء بكوردستان من كورونا بشفاء آخر 4 مصابين

2020/04/20 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، مغادرة أربعة مصابين بفيروس كورونا المستشفى بعد تعافيهم التام، مبينة خلو القضاء من وباء كورونا بشكل كامل.

وجاء في بيان للمديرية، اطلعت عليه شفق نيوز، انه بعد مكوثهم لمدة 14 يوماً في مركز آسوده الخاص بالمصابين بفيروس كورونا التابع لمديرية صحة جمجمال، غادر جميع المصابين بالفيروس الخاضعين للعلاج والمراقبة في المركز، اليوم الاثنين، وعددهم اربعة اشخاص وهم ثلاث نساء ورجل واحد.

وأضاف البيان أنه بعد اجراء الفحوصات المتتالية التي كانت نتائجها جميعا سلبية واظهرت اكتسابهم الشفاء التام من الفيروس وغادروا المستشفى وعادوا الى منازلهم.

واوضح البيان ان المستشفى خلا من المصابين من الفيروس وخرج جميعهم وكان عددهم 16 مصابا ماعدا رجل مصاب كان يعاني السرطان وتوفي من جرائه، وتغلب الباقون على الفيروس وتمت معالجتهم في المستشفى وعادوا الى منازلهم وهم يمارسون حياتهم الاعتيادية، حسب تعبير البيان.

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