رفع توصيات لعبد المهدي لمعالجة قضايا فنية تخص حصة اقليم كوردستان من الموازنة

2020/04/20 | 20:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الاقليم في حكومة كوردستان خالد شواني يوم الاثنين عن رفع توصيات لمعالجة قضايا فنية تتعلق بحصة الاقليم في قانون الموازنة المالية الاتحادية.

وقال شواني وهو عضو وفد حكومة الاقليم الذي يزور بغداد حاليا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ان العراق واقليم كوردستان يمران بازمة اقتصادية وازمة جائحة كورونا وهذا يتطلب ان نمضي بالحوارات في العراق بما يتعلق بالازمتين.

واردف ان قانون الموازنة المالية الاتحادية لهذا العام لم يتم اقراره وهذا اوجد فراغا قانونيا مما بث الخوف والقلق لدى حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

واضاف انه "منذ يوم امس اجتمعنا مع وزارة النفط والمالية واليوم مع الامانة العامة لمجلس الوزراة لمعالجة القضايا الفنية للموازنة وضمان حقوق شعب كوردستان"، مؤكدا ان نتائج الاجتماعات كانت جيدة وايجابية.

واشار الى ان الاجتماع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء تمخض عنه عدة توصيات مشتركة لمعالجة قضايا فنية بما يتعلق بحصة اقليم كوردستان من الموازنة، منوها الى ان تلك التوصيات سيتم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتابع وزير الاقليم بالقول "نأمل ان تدخل تلك التوصيات حيز التنفيذ".

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